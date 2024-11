Grüne Angst vor politischem Rückbau

Seit dem Jahr 2022 wirkte Daniel Zadra als Landesrat in der schwarz-grünen Koalition. Nun, da diese Konstellation keine Fortsetzung findet, zieht Zadra Bilanz über seine Arbeit und die seiner Partei. Bei einer Pressekonferenz am Montag erklärte er, dass er „nicht besonders wehmütig“ aus der Regierung ausscheide. Er wolle seine neue Aufgabe in der Opposition als Klubobmann „sehr sportlich“ angehen und habe „große Lust“, sich mit Ideen einzubringen und Kontrolle auszuüben. Sein Ziel sei jedenfalls, dass die Landesregierung in fünf Jahren „wieder etwas anders“ aussehe.