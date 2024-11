Borussia Dortmund gegen Sturm Graz ab 21 Uhr LIVE

Er selbst sei noch nie in Dortmund live dabei gewesen, merkte Sturms Coach an. „Es ist ein absolutes Highlight auch für mich.“ In der Vorbereitung war es für Ilzer dennoch wichtig, dem Ambiente nicht zu viel Bedeutung zukommen zu lassen. „Wir dürfen nicht zu sehr beeindruckt vor der Stimmung sein“, merkte er an. Ilzer führte die „Wucht“ der Gelben Wand – der rund 25.000 Zuschauer fassenden Fantribüne des BVB – an. „Wir müssen in die Aufgabe mutig reingehen, uns nicht verstecken, das Limit, aber auch das Momentum finden“, so Ilzer. „Es gilt, im Kopf sich etwas zuzutrauen. Sonst ist man chancenlos.“ Zählen kann er auf Dimitri Lavalee. Der Belgier erlitt beim 1:1 gegen Rapid nach einem groben Foul eine tiefe Fleischwunde am Schienbein, meldete sich aber fit.