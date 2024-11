Die digitale Welt kritisch hinterfragen

Jedes siebente Kind berichtet über Mobbing-Erfahrungen

„Unser Fortbildungsangebot ,Medienfit in der Volksschule’ bildet Lehrer aus“, erwähnt Peter Eiselmair, Geschäftsführer der Bildungsagentur Education Group. Die Online-Inhalte kritisch zu hinterfragen, lautet die Devise. Denn gerade WhatsApp und YouTube werden in dieser Altersgruppe oft genutzt. Die Studie zeigt auch, dass jedes siebente Kind von Mobbing-Erfahrungen im Netz berichtet. Und 25 Prozent der Kinder gaben an, dass sie selbst bzw. Freunde schon Gewaltvideos erhalten haben. Auch hier spielen Pädagogen eine wichtige Rolle.