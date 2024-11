Interessante Home-Office-Regel für Thomas Tuchel

Ein Konzept, das sich in der Vergangenheit durchaus als erfolgreich bewährt hat. So wurde die englische Frauen-Nationalmannschaft 2022 unter der Niederländerin Sarina Wiegman Europameisterin, im Jahr darauf scheiterte ihre Truppe bei der WM erst im Finale an Spanien. Auch die mittlerweile 55-Jährige verbringt den Großteil ihrer Arbeitszeit in der holländischen Heimat. Zwar erklärte Tuchel bei seinem Antritt, die meiste Zeit auf der Insel verbringen zu wollen, gezwungen wird er dazu aber offenbar nicht ...