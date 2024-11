Klimabonus: „Preise senken wäre sinnvoller!“

Geht es generell um den Klimabonus, ist man sich relativ einig. Ein Großteil der Leserinnen und Leser sieht ihn wie dadenka als sinnlos an und hätte kein Problem damit, würde er wieder abgeschafft werden, wie es auch Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und IHS-Direktor Holger Bonin dem Ministerium nahelegen. Einige koppeln diese Forderung auch an jene der Abschaffung der CO₂-Steuer. Für sie geht beides Hand in Hand.