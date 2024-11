Opfer schwer verletzt, Täter freigesprochen

Das große Schweigen vor Gericht

Auf Rat seines Anwaltes äußert sich der Beschuldigte in der Verhandlung am Donnerstag nicht zu den Vorwürfen, was sein gutes Recht ist. Ebenfalls stumm gab sich die Tochter des Angeklagten, die eigentlich im Fall der verprügelten Ex-Frau als Zeugin hätte aussagen sollen. Und auch von der so schlimm gepeinigten 47-Jährigen gab es kein belastendes Wort zu hören. Stattdessen ließ sie das Gericht wissen, dass sie nun doch wieder zum gebürtigen Rumänen zurückgekehrt sei – ob aus Liebe oder Angst, darüber kann nur spekuliert werden.