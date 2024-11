Wahlbarometer: So steht es 3 Wochen vor Urnengang

Mit größter Anspannung starten die Parteien in den Landtags-Wahlmonat, was sich auch im „Steirerkrone“-Wahlbarometer abbildet. Nervosität herrscht selbst bei der FPÖ, die – wenn man den Umfragen Glauben schenken darf – Platz 1 bei der Wahl am 24. kaum noch verjubeln kann.