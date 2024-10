Österreicher verbrauchten 2023 weniger Energie

Dennoch geht die Agentur in ihrem Bericht davon aus, dass das vereinbarte Ziel einer Reduzierung um 55 Prozent bis 2030 nicht erreicht werden kann. Mit den bestehenden Maßnahmen seien 43 Prozent machbar, heißt es. Am 11. November beginnt die UNO-Klimakonferenz in Aserbaidschan, bei der Staatsspitzen unter anderem über Klimaschutz und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern beraten.