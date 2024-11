Bräuchte der Tag eigentlich 25 Stunden?

Am vergangenen Sonntag ist sie mir wieder aufgefallen: die gute Laune aller Menschen um mich herum. Und zwar ohne Ausnahme. Erst dachte ich noch, es ist nur der freie Tag und das gute Wetter, welche diese Stimmungsaufhellung bewirken. Erst am späteren Nachmittag ist mir dann endlich die Erleuchtung gekommen: Es war die Zeitumstellung und die dadurch gewonnene Stunde, welche für die umfassend frohen Gemüter gesorgt haben, so sicher wie die gestohlene Stunde des 30. März 2025 dieselben in naher Zukunft wieder eintrüben wird, unabhängig vom Wetter.