Neues gesichtet! Diese Erfindungen haben’s in sich

Asiatische Studenten machen es sich in kleinen Kajüten gemütlich, Prototypen veranschaulichen die Ideen diverser Erfinder und Dienstleister bieten ihre Kontakte und Erfahrungen an – auf der IENA in Nürnberg, der größten deutschsprachigen Erfindermesse, konnte sich die „Krone“ selbst ein Bild von künftig großen Entwicklungen machen. Jene von Niklas Lunger, der sich aus dünnen Holzlatten ein pedalbetriebenes Sitzfahrrad bastelte, zählt nicht dazu. „Ich mache das auch nur neben meinem Job als Programmierer. Natürlich würde ich das Erfinden gerne hauptberuflich machen“, kommt der zottelige Wiener ins Schwärmen.