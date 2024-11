Einmal lief er sogar einen Marathon um Brauerei

Gute Leistungen des einen sind Ansporn für den anderen, den anderen womöglichen sogar wieder zu übertrumpfen: „Nehmen wir aber m selben Bewerb teil, helfen wir uns gegenseitig, wenn einer ein Tief hat. So machen wir das auch in der Arbeit“, sagt Maier, der sich für nächstes Jahr den Ironman in Klagenfurt vorgenommen hat. Da kommt dann zum Laufen dann auch noch Radfahren und Schwimmen dazu.