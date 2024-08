Pläne für Swift-Terror: Massaker mit Säurebombe

Ziele meist in Wien, Hass im Netz nimmt zu

Die Ziele der Islamisten im Inland lagen zumeist in der Bundeshauptstadt. So standen in Wien etwa der Hauptbahnhof, der jüdische Stadttempel und der Stephansdom im Herzen der Stadt im Visier von Fanatikern. Die erst 14-Jährige wollte in Graz ein Blutbad an „Ungläubige“ mit Messer und Beilen anrichten.