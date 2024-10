„Tootsie“-Star Teri Garr mit 79 Jahren gestorben

Karriere als Tänzerin gestartet

Ihre Karriere im Showbusiness begann Garr in den 1960er-Jahren als Tänzerin. Sie wirkte dabei an der Seite von Elvis Presley, etwa in dem Filmmusical „Tolle Nächte in Las Vegas“, mit. Als Schauspielerin übernahm sie in den 70er-Jahren unter anderem Nebenrollen in Filmen wie „Der Dialog“, „Frankenstein Junior“ oder „Unheimliche Begegnung der dritten Art“.