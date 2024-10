Österreicher begeistert Dieter Bohlen bei „DSDS“

Der Niederösterreicher mit westafrikanischen Wurzeln lebt mit seinen neun Geschwistern in Wien. Seine Liebe zur Musik entdeckte er bereits im Alter von 13 Jahren – in seiner großen Familie, in der Musik schon immer stets eine zentrale Rolle spielte. In der neuen Staffel von „DSDS“ beeindruckte der Rapper beim Casting sogar Pop-Titan Dieter Bohlen. „Du siehst aus wie ein Superstar“, lobte der Musikproduzent und schickte ihn direkt in die nächste Runde.