368 Flüchtlinge in sieben Tagen gestoppt

„Alles ging ganz schnell. In Deutschkreutz hielt zu Mittag ein weißer Kastenwagen nahe einer Kreuzung der B 62 in Fahrtrichtung Industriegebiet an. Noch bevor die alarmierte Polizei das verdächtige Fahrzeug überprüfen konnte, sprangen 28 Syrer und zwei Türken aus dem fensterlosen Frachtraum auf die Straße.“ Diese dramatischen Szenen der illegalen Migration spielten sich vor etwas mehr als einem Jahr ab. Solche Berichte standen damals fast auf der Tagesordnung.