Seltsame „Lichterkette“ über Österreich gesichtet

Lichterkette nach Start sichtbar

Anfang dieses Jahres befanden sich fast 6000 dieser Flugkörper im Orbit, mit dem Ziel, eine Konstellation von 12.000 oder sogar bis zu 42.000 Satelliten aufzubauen. Die in dem Video auffälligen Lichterketten entstehen am Himmel immer kurz nach dem Start neuer Starlink-Satelliten. Denn dann werden sie in engen Kolonnen angeordnet. Diese Formation ist besonders in den ersten Tagen nach dem Start sichtbar, bevor sich die Himmelskörper auf ihre endgültigen Umlaufbahnen verteilen.