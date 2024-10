2830 Blockflöten für Zweitklässler in Volksschulen

„Mit der Flöte haben die Kinder ein Instrument, um mit Musik und Musizieren aktiv in Berührung zu kommen und erste Erfahrungen zu machen“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler bei der Übergabe in der Volksschule Andau. Seit dem Start im Herbst 2022 hätten insgesamt rund 9000 Schüler und Lehrkräfte ihr persönliches Instrument erhalten.