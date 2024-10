Messi verdient mehr als 22 US-Teams zusammen

Weltmeister Lionel Messi verdient bei seinem Klub Inter Miami mehr als alle Fußballprofis von 22 der anderen 28 Mannschaften in der amerikanischen Major League of Soccer zusammen. Der 37-Jährige kassiert beim Gewinner der MLS-Hauptrunde in dieser Saison ein garantiertes Einkommen von 20.446.667 US-Dollar (rund 18.892.925 Euro).