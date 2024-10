Nächster Triplepack! Messi sorgt für Punkterekord

Auch Wolf im Play-off

Ebenfalls den Sprung in die Play-offs geschafft haben der New York City FC mit Hannes Wolf, die Vancouver Whitecaps mit Alessandro Schöpf sowie der Charlotte FC mit Co-Trainer Christian Fuchs. Vancouver trifft am Donnerstag im Wildcard-Match auf die Portland Timbers, New York bekommt es in der 1. Play-off-Runde mit Cincinnati zu tun, während sich Charlotte mit Orlando City matcht. David Schnegg verpasste hingegen mit DC United durch eine 0:3-Heimniederlage gegen Charlotte den Sprung ins Play-off in letzter Sekunde.