Balance im Arbeitsalltag verlängert das Leben

Die gute Nachricht: Es tut sich etwas in Sachen Gesundheitsbewusstsein bei Männern. Die Herren gehören immer weniger der Fraktion „So lange ich keinen Arzt aufsuche, bin ich nicht krank“ an. Im vergangenen Jahr haben den Aufzeichnungen der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK zufolge mehr als eine halbe Million Männer über 15 Jahren, das sind 13 %, Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen. Im Vergleich dazu gehen 15 % der Frauen zu so einem Arzttermin. Am besten angenommen werden Prostata- und Krebsvorsorge.