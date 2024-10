„Kommissar Rex“ feiert mit neuem „Rex“ Comeback

Es ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass die ersten Folgen von „Kommissar Rex“ im ORF zu sehen waren. Es folgten 18 Staffeln und internationalen Verkaufsrekorde. Das Format erlangte in fast 150 Ländern Bekanntheit und ist damit eine der erfolgreichsten österreichischen Serien. In den vergangenen Jahren wurde es jedoch ruhig um den Vierbeiner.