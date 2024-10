Was wird jetzt aus dem Traditionsgasthaus?

Beenie und Marktfleischer fallen weg

Ebenfalls weiter betrieben wird der Club Cube in der Hauptstraße 4 und auch der Würstelstand bei der Eisenbahnbrücke gegenüber vom altehrwürdigen Lindbauer. Was definitiv wegfällt in Meixners Portfolio sind die beiden Beteiligungen, die zuletzt bereits geschlossen waren: Das Beenie.allday, wie auch der Marktfleischer am Südbahnhofmarkt. Allerdings würde es bezüglich Letzterem auch Meixner befürworten, wenn „Crazy Butcher“ Denis Dobric die Koje übernehmen könnte.