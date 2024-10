„Surf Opening“ am Neusiedler See: Streit um Namen

Nur Kopfschütteln

„Wir verstehen die Aufregung nicht. Jedem Veranstalter steht selbstverständlich frei, umzusetzen, was er möchte. Mit dem ,Surf Opening’ in Neusiedl hatte Herr Polak nichts mehr zu tun. Veranstalter war KGP Events mit Geschäftsführer Georg Kloibhofer. Wir sind Vermarkter, Unterstützer, Förderer und Sponsor des See-Opening, das es 2025 wieder in Neusiedl am See geben wird“, erklärt Tunkel.