DSV erlebt „Riesen-Alptraum“ vor Saisonauftakt

„Ist wie verhext“

Doch der Salzburger Coach musste weitere schlechte Nachrichten wegstecken. So leidet Alexander Schmid seit Jänner permanent an Infekten und ist „in keinster Weise belastbar für richtigen Hochleistungssport“, sagte Schwaiger. Der Parallel-Weltmeister von 2023 schilderte, dass er nach Rennen und Krafttrainings regelmäßig extrem erschöpft sei. Vor einigen Jahren litt er bereits am Epstein-Barr-Virus.