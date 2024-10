Messerangriff in Beisl: Mann (40) droht Lebenslang

Kokain und Amphetamin konsumiert

Schon in der Vergangenheit geriet der Angeklagte wegen seiner Alkohol- und Drogensucht mit dem Gesetz in Konflikt. Auch am Nachmittag vor der Tat besuchte er wie des Öfteren das Beisl in Margareten. Die Wirtin war mit ihm freundschaftlich verbunden, eigentlich hätte er an dem Tag ein Auto für sie holen sollen, jedoch hatte er seinen Führerschein vergessen. So saß er den ganzen Abend an der Schank und trank – laut der Lokalbesitzerin sieben Bier, Jägermeister, ein Bacardi-Cola, zudem konsumierte er Kokain und Amphetamin.