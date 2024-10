Warum das Thema Männervorsorge so wichtig ist

Ohne operieren oder bestrahlen

„Wir möchten die Männer ermutigen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen, um frühzeitig Krebsvorstufen oder -erkrankungen zu erkennen und somit die Heilungschancen zu erhöhen“, so der Primar. Es geht immer mehr in die Richtung Patienten aktiv zu überwachen. Bei der nicht so aggressiven Form des Prostatakrebses sind Mediziner inzwischen in der Lage, die betroffenen Männer über Jahre zu beobachten, ohne operieren oder bestrahlen zu müssen.