Perfektes Schwammerljahr geht in die Verlängerung

Das Wetter spielt den Schwammerlsuchern in der Steiermark derzeit voll in die Hände. Es gibt eine derartige Pilzschwemme, dass sogar die blindesten Hühner mit prall gefüllten Körben und einem zufriedenen Lächeln aus dem Wald kommen. Kann man also von einem außerordentlich guten Schwammerljahr 2024 sprechen?