Israel: Hisbollah-Bunker mit „Millionen“ getroffen

Israel kündigt weitere Angriffe an

Nach Angaben des US-Finanzministeriums wird Al-Qard Al-Hassan von der Hisbollah als Deckmantel benutzt, um finanzielle Aktivitäten zu verschleiern und Zugang zum internationalen Finanzsystem zu erhalten. Am Montagabend kündigte die israelische Armee an, in den „kommenden Stunden“ weitere Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut und anderen Landesteilen ins Visier nehmen zu wollen.