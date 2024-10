Neun süße Geheimnisse: Jetzt packt die Karlich aus

Am 27. Oktober 1999 wurde die nach ihr benannte Nachmittagstalkshow zum allerersten Mal in den Äther ausgestrahlt. Mittlerweile hat Moderatorin Barbara Karlich (55) mit ihren Gästen in 4500 Sendungen über Gott und die Welt gesprochen – und über so manches, das bis dahin tabu war. „Doch längst ist nicht alles gesagt!“, meint die Fernsehjubilarin, die selbst ihr Herz gern auf der Zunge trägt. Und tatsächlich gibt es Dinge, die man von der eloquenten Neufelderin bisher nicht wusste ...