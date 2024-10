Druck steigt! Hasenhüttl „sehr, sehr enttäuscht“

Der Trainer will nun den „Finger in die Wunde legen“ und an den Problemen arbeiten. Doch die Sorgenfalten sind am Sonntag noch größer geworden. Kapitän Maximilian Arnold hat sich nach einem Zweikampf mit ÖFB-Legionär Romano Schmied verletzt und wird wohl länger ausfallen. „Starke Rippenprellung, er musste sofort raus. Und wenn Maxi rauswill, dann ist es schon was Seriöses“, resümiert Hasenhüttl.