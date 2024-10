Pickerl-Mafia fälschte am laufenden Band

Mehrere Firmen waren mit dabei

Also wurde der Mitarbeiter, der das Gutachten erstellt hatte, wegen Amtsmissbrauch als Beschuldigter einvernommen wurde. Und so kam ein Netzwerk von drei Betrieben in der Fahrzeugbranche und vier Mitarbeitern zum Vorschein, das sich auf das Fälschen von Pickerl-Gutachten spezialisiert hatte. Dabei kam ein 48-jähriger Iraker aus Linz als gewerberechtlicher Geschäftsführer dieser Betriebe ins Visier der Ermittlungen. Die Beschuldigten arbeiteten nicht nur in der Fahrzeugbranche, sondern bei bis zu fünf Firmen gleichzeitig.