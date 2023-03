Amtsmissbrauch für „Schrottauto“-Pickerl

Amtsmissbrauch! Da denkt man an Bürgermeister, die ein Grundstück freihändig umwidmen oder einen Polizisten, der das Bußgeld selbst in die Tasche steckt. Doch auf der Anklagebank des Landesgerichts Ried saß ein Automechaniker. Sechs Monate bis fünf Jahre Haft drohten dem 39-Jährigen, der fast auf den Tag genau vor einem Jahr in Eberschwang einem damals 22 Jahre alten BMW 316i die §57a-Überprüfung positiv ausgestellt hatte – also das „Pickerl“.