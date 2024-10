Zweijähriger griff in Fleischwolf: schwer verletzt

In Öffnung gegriffen

Der Fleischwolf lief schon, als der zweijährige Bub in einem unbeobachteten Moment auf das Podest kletterte und mit der rechten Hand in die Einfüllöffnung griff. Dabei berührte er die rotierende Förderschnecke mit seinen Fingern und die Schnecke erfasste Ring- und Mittelfinger, riss eine Fingerkuppe ab. Die Mutter half ihrem Kind sofort, stellte den Fleischwolf ab und rief die Rettung. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallspital nach Linz eingeliefert.