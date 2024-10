Zwei Autos brannten am Sonntagmorgen aus

Gleich zwei (Teil-)elektrische Fahrzeuge brachen am Sonntagmorgen in Flammen aus. In Lambrechten erwischte es einen Mercedes, in Wolfern bei Steyr ging ein Hybrid-Peugeot in einem Carport in Flammen auf. Durch rasches Eingreifen der Feuerwehren konnten die Brände eingedämmt werden, bevor größere Schäden entstanden.