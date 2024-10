Todesschuss: Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Zu der tödlichen Tat war es Ende August in Knappenberg gekommen, zuvor hatte es in einem nahen Gasthaus in Hüttenberg einen Streit zwischen dem Verdächtigen und seinem Stiefsohn gegeben. Danach sei der 43-Jährige nach Hause gefahren, sein Stiefsohn, das spätere Todesopfer und eine weitere Person seien ihm gefolgt.