Kasper bei NHL-Comeback mit erstem Scorerpunkt

Kasper spielte in einer Linie mit Michael Rasmussen und Jonatan Berggren, wurde von Trainer Derek Lalonde in der zweiten Powerplay-Formation eingesetzt, erhielt über 15 Minuten Eiszeit und beendete die Partie in der Plus/Minus-Wertung mit plus zwei. In der 14. Minute verbuchte der Center auch seinen ersten Assist, indem er sich vor dem Ausgleichstreffer von Vladimir Tarasenko zum 1:1 im Angriffsdrittel die Scheibe holte.