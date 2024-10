Handwerkerbonus wegen Skonto nicht ausbezahlt

Knapp mehr als 22.000 Euro hat Herr P. (Name der Redaktion bekannt) in die Hand genommen, um sein Dach am Eigenheim wieder in Schuss zu bringen. Die Rechnung des Dachdeckers listet penibel alle Posten auf. P. reichte die Rechnung für den Handwerkerbonus im Juli beim Wirtschaftsministerium ein. Der Flachgauer erhoffte sich, so rund 2000 Euro für die Sanierung vom Ministerium zurückzubekommen. Aber: Bis heute ist kein Cent geflossen.