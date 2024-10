Schmerzpatientin von Kassenarzt heimgeschickt

„Ich hatte schon das ganze Wochenende starke Schmerzen in der Leistengegend. Weil es auch am Montag nicht besser wurde, bin ich in der Früh zu einem Allgemeinarzt gegangen, um mir das anschauen zu lassen“, berichtet Waltraud Leeb aus St. Valentin.Dort erlebte die Dame dann aber ein blaues Wunder.