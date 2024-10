Tatort Drogerie: Hochsaison für dreiste Ladendiebe

Beute landet per Post im Ausland

Die Beutestücke werden erfahrungsgemäß erstmals irgendwo gesammelt und gebunkert, um sie in Folge per Post in die Heimat (meist Osteuropa) zu schicken. Wo sie dann auf dem Schwarzmarkt zu Geld gemacht werden. Besonders auffallend: Im heurigen Jahr sorgen in Kärnten vorallem Langfinger aus Georgien regelmäßig für Polizeieinsätze.