Martin gewinnt und busselt herzhaft

WM-Leader Jorge Martin (Ducati-Pramac) hat am Samstag beim Motorrad-Grand Prix von Australien das Sprintrennen gewonnen. Der spanische Ducati-Fahrer distanzierte auf Phillip Island seinen WM-Rivalen Francesco Bagnaia, der Italiener wurde nur Vierter. In der Gesamtwertung baute Martin vor dem GP am Sonntag seinen Vorsprung auf Bagnaia um sechs auf 16 Zähler aus.