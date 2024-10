Viertagewoche führt nicht zu weniger Produktivität

Zwei Firmen brachen Projekt ab

Teilweise nahmen nur einzelne Teams von Unternehmen am Pilotprojekt teil, in anderen Fällen die gesamte Belegschaft. Die Firmen kamen laut Intraprenör aus den Bereichen Dienstleistung, Fertigung, Pflege, IT und Medien. Von den ursprünglich 45 teilnehmenden Firmen brachen zwei ihre Teilnahme aufgrund „wirtschaftlicher Herausforderungen oder mangelnder interner Unterstützung für die Viertagewoche ab“.