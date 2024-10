Betrunkener Polizist: Fahrerflucht nach Unfall

„Ich habe an dem Tag alles falsch gemacht“, gesteht der Beamte im Prozess um am Bezirksgericht Leopoldstadt ein. Der Wiener baute außer Dienst betrunken einen Verkehrsunfall und ließ danach einen Verletzten im Stich. Welchen Negativlauf er am 6. Juni hatte, zeigt auch der Ort, an dem er nach dem Crash sein beschädigtes Auto abgestellt hat.