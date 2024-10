Trainer-Debüt! Grünwald denkt da an Peter Stöger

„Habe viel kommuniziert“

Was er gegen Voitsberg sehen will? „Ich habe viel mit den Jungs kommuniziert, Spaß reingebracht. Man muss es in so einer Situation einfach halten, die Basics müssen passen. Über meine richtige Trainer-Philosophie habe ich mir aber zu wenig Gedanken gemacht – klar wäre es jedoch mein Wunsch, dass mein Team dominant auftritt und den Ball in den eigenen Reihen hält“, betont „Grüni“.