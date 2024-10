Pflichtschullehrer rufen zur Demo in Wien auf

Die Schulen seien am Kipppunkt, der Betrieb sei an vielen Standorten nur noch eingeschränkt möglich, warnte Wiens oberster Lehrervertreter Thomas Krebs (FCG) im Vorfeld der Kundgebung. Die Schulen seien konstant unterbesetzt und Lehrer deshalb permanent an der Belastungsgrenze. Dazu komme ein Mangel beim Unterstützungspersonal.