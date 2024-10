Barca-Boss plant Mega-Deal mit Erling Haaland

Grund: Laporta will das neu renovierte Camp Nou mit einem Superstar wiedereröffnen. Die Barca-Arena wird seit Sommer 2022 umgebaut und soll im kommenden Jahr wieder Schauplatz von Spielen sein. Dann, so die Vorstellungen des Präsidenten, soll im größten Fußballstadion Europas auch der derzeit größte Stürmer Europas auf Torejagd gehen. Doch wie will sich Barcelona Haaland leisten?