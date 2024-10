Der „Engel von Auschwitz“ bekommt Gedenkstätte

„Ich will sehen, wie es wirklich ist, vielleicht kann ich etwas Gutes tun.“ Maria Stromberger ließ sich als Oberschwester ins KZ Auschwitz versetzen, sah, wie schrecklich es war, und tat Gutes: Sie wurde zur Lebensretterin vieler Häftlinge und erhielt nach dem Krieg den israelischen Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“. In Bregenz wurde ihr zu Ehren ein Weg benannt, in Graz gibt es eine Maria-Stromberger-Gasse. In den Klöstern Mehrerau in Bregenz und Wernberg erinnern Gedenktafeln an sie. Am Landestheater Vorarlberg wurde heuer im Frühling das Stück „Stromberger oder Bilder von allem“ uraufgeführt. Nur im Metnitztal, wo Maria geboren worden war, erinnert nichts an sie. Bisher. Denn am Freitag wird auf der Flattnitz eine Gedenkstätte gesegnet: Künstler Wolfgang Stracke hat eine Stele mit dem stilisierten Kopf Maria Strombergers geschaffen – samt Herz und Flügel. „Engel von Auschwitz“ und ihre Lebensdaten sind dort zu lesen.