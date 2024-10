Dornbirner von Fremden im eigenen Haus attackiert

Alarmstimmung in Dornbirn: Am Mittwoch zu Mittag suchte dort ein vorerst Unbekannter einen Mann in einem Wohnhaus auf. Er gab offenbar an, Hilfe zu benötigen, der Hausbewohner ließ den Hilfesuchenden ein. Doch kaum war der durch die Tür, griff er plötzlich zu einem Küchenmesser und attackierte den Hausbewohner damit.