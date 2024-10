Psychosoziale Unterstützung für Pflichtschulen

Die Lage an den Pflichtschulen bleibt prekär – wir berichteten. Eine aktuelle Umfrage unter 100 Wiener Pflichtschulen hat gezeigt, dass vor allem Schulpsychologen und Sozialarbeiter von fast allen benötigt werden. Die Stadt wird das psychosoziale Unterstützungsangebot jetzt daher massiv ausbauen. Tägliche Entlastung der Schüler und Lehrer“Die Gesundheit junger Menschen hat höchste Priorität und wird in Wien mit großem Engagement verfolgt. Mit multiprofessionellen Teams an den Pflichtschulen machen wir einen wichtigen Schritt und bieten direkte, unkomplizierte und kostenlose Unterstützung an“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).