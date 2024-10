Kleiderordnung wegen Muslimen: Rüffel für Leiterin

In unserem Beitrag war zu lesen: Eine Kindergartenleiterin in Wien soll Mitarbeiterinnen eine züchtige Garderobe befohlen haben, um muslimische Väter nicht zu verärgern. Heißt nichts anderes als Kleidungs-Diktat in einer Penzinger Einrichtung. Die Behörde, die MA 10, reagierte Ende September so: „Die von Ihnen geschilderte Vorgehensweise entspricht jedenfalls nicht unserer Haltung.“