SPÖ-Mandatar legt Fehlstart im Wahlkampf hin

Werbeanzeigen wurden mittlerweile deaktiviert

Konkret geht es um zumindest ein Posting auf Facebook und Instagram, in dem Dax laut eigener Aussage nur mitteilen wollte, dass er am SPÖ-Landesparteitag als Kandidat für die Landtagswahl nominiert wurde. Weiters kursiert laut ÖVP auch ein Video in den Netzwerken, in dem Dax um Vorzugsstimmen wirbt. Beide Anzeigen wurden mittlerweile deaktiviert.